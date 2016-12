RTL 9 15:45 bis 17:20 Sonstiges Les liens du mariage CDN 2004 Merken Lorsque Lisa Dorian épouse Ty Kellington, un célèbre écrivain de romans noirs, elle est persuadée d'avoir trouvé le mari parfait. Les premiers temps sont idylliques, mais très vite, la jalousie de Ty prend une tournure obsessionnelle. Il veut sa femme pour lui tout seul et réussit à l'éloigner de sa s?ur et de sa meilleure amie. Il est également prêt à tout, même au pire, pour que Lisa ne travaille plus avec Matt, un talentueux animateur de radio. Sa jalousie infondée dégénère et tourne à la folie. Lisa se retrouve séquestrée chez elle, la cheville fracturée. Réussira-t-elle à s'en sortir - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tracy Nelson (Lisa Dorian) Michael Riley (Ty Kellington) Andrea Roth (Beverly Dorian) Thomas Calabro (Matt Thompson) Sophie Gendron (Penny Beaux) Tom Rack (Dr. Schneider) Krista Morin (Mrs. Kellington) Originaltitel: The Perfect Husband Regie: Douglas Jackson Drehbuch: George Saunders, Ken Sanders Musik: Richard Bowers