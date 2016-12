RTL 9 20:40 bis 22:25 Sonstiges Camping-Car GB, D, USA 2006 2016-12-25 15:15 20 40 60 80 100 Merken Pour Bob Munro, sa femme Jamie et leurs deux enfants, il devient urgent de resserrer les liens, sous peine de voir leur famille exploser. Bob avait promis d'emmener tout le monde à Hawaii, mais il a brusquement décidé qu'un long périple en camping-car serait bien plus excitant... Jamie et les enfants ne passent pas vraiment les vacances qu'ils espéraient. Le pire, ce sont les Gornicke, une famille de camping-caristes purs et durs qu'ils ont rencontrée, et dont l'enthousiasme permanent, l'insouciance et la familiarité leur portent vite sur les nerfs. Plus ils essaient de les éviter, plus ils les retrouvent sur leur chemin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Bob Munro) Cheryl Hines (Jamie Munro) Joanna 'JoJo' Levesque (Cassie Munro) Josh Hutcherson (Carl Munro) Jeff Daniels (Travis Gornicke) Kristin Chenoweth (MaryJo Gornicke) Chloe Sonnenfeld (Moon Gornicke) Originaltitel: RV Regie: Barry Sonnenfeld Drehbuch: Geoff Rodkey Musik: James Newton Howard, Randall Poster