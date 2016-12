RTL 9 22:15 bis 00:15 Actionfilm Furtif USA 2005 20 40 60 80 100 Merken Ben, Kara et Henry sont les pilotes d'essai d'avions de combat furtifs ultra-sophistiqués. Lorsque le capitaine Cummings leur présente EDI, un avion de combat à intelligence artificielle sans pilote humain, Ben est réticent. Mais lors de leur première mission, EDI se révèle un "pilote" hors pair et élimine leur cible avec succès. Sur le vol de retour, EDI est touché par la foudre. Le cerveau du drone a des réactions étranges. Malgré les réserves de Ben et de Henry, Cummings déclare EDI bon pour le service. Lors de leur mission suivante, contre un baron du crime disposant d'armes nucléaires en Chine, EDI a de nouveaux problèmes, et Ben décide d'annuler la mission... mais EDI refuse d'obéir à ses ordres et mène tout de même l'attaque. A présent, EDI a décidé d'accomplir une mission top secrète qui, si elle aboutit, pourrait bien entraîner une guerre nucléaire à l'échelle mondiale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Lucas (Lt. Ben Gannon) Jessica Biel (Lt. Kara Wade) Jamie Foxx (Lt. Henry Purcell) Sam Shepard (Capt. George Cummings) Richard Roxburgh (Dr. Keith Orbit) Joe Morton (Capt. Dick Marshfield) Ian Bliss (Lt. Aaron Shaftsbury) Originaltitel: Stealth Regie: Rob Cohen Drehbuch: W. D. Richter Musik: BT Altersempfehlung: ab 12