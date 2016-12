RTL 9 20:40 bis 22:15 Sonstiges Ultraviolet USA 2006 20 40 60 80 100 Merken A la fin du XXIe siècle. La population mondiale vit dans la peur d'un virus qui provoque des mutations génétiques. Les individus contaminés, les hémophages, sont traqués et exterminés sans pitié. Violet Song jat Shariff était enceinte lorsqu'elle a contracté la maladie. Internée dans un camp, elle a perdu son bébé avant de réussir à s'enfuir. C'est elle qui a été choisie pour une mission spéciale : s'introduire dans un immeuble hypersécurisé afin de dérober au vice-cardinal Ferdinand Daxus l'arme suprême qu'il a mise au point, capable d'éliminer d'un seul coup tous les hémophages. Violet est loin de se douter que l'arme en question n'est autre qu'un petit garçon, porteur d'antigènes particuliers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Violet Song Jat Shariff) Cameron Bright (Six) Nick Chinlund (Ferdinand Daxus) Sebastien Andrieu (Nerva) Ida Martin (Young Violet) William Fichtner (Garth) David E. Collier (BF-1) Originaltitel: Ultraviolet Regie: Kurt Wimmer Drehbuch: Kurt Wimmer Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12