RTS Un 13:25 bis 15:00 Sonstiges Le renne des neiges USA 2015 John Stockman, responsable du département des rennes du père Noël, s'aperçoit quelques jours avant le réveillon que Fringuant s'est fêlé le sabot et qu'il ne pourra pas voler. Il part chercher un renne de remplacement en Alaska, à Buckley Falls, à l'élevage d'Annie Miller, une mère célibataire qui croule sous les dettes et se demande si elle ne va pas vendre son ranch au magnat local. Annie a depuis longtemps cessé de croire au père Noël et John doit déployer des trésors de patience pour l'amener à lui faire confiance... Schauspieler: Hilarie Burton (Annie) Gabriel Hogan (John) Tim Matheson (Reginald Buckley) Lola Flanery (Madison) Jayne Eastwood (Mrs. Claus) Derek McGrath (Santa) K. Trevor Wilson (Randy) Originaltitel: Last Chance for Christmas Regie: Gary Yates Drehbuch: Mike Bell, Gary Yates Musik: Philip J Bennett