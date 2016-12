TV5 20:13 bis 20:30 Sonstiges Géopolitis Chypre: une île, deux peuples CH Merken Chypre et sa capitale Nicosie sont partagés en deux depuis 42 ans. Sur cette île, membre de l'Union européenne, posée comme un porte-avion à l'Est de la Méditerranée, il y a des bases militaires britanniques, des capitaux russes qui font le bonheur des banquiers locaux et des gisements de gaz qui attisent les convoitises. Dans ce contexte, une réunification est-elle possible - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcel Mione Gäste: Gäste: Magali Gruel-Dieudé (enseignante à l'Université de Lyon 2) Originaltitel: Géopolitis