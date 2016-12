RBB 20:15 bis 21:45 Komödie Go Trabi go D 1991 2016-12-31 10:30 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Achtung - die Sachsen kommen! Familie Struutz aus Bitterfeld bei Leipzig macht sich kurz nach Öffnung der Mauer auf zu einer irrwitzigen Jungfernfahrt in das lange vermisste Urlaubsland Italien. Mit von der Partie sind Vater Udo, Mutter Rita, ihre 17-jährige Tochter Jacqueline und natürlich Trabi Schorsch - Vehikel, Motor und Liebling der ganzen Familie. Und weil Udo, im Alltag Leid geprüfter Lateinlehrer, auch in der Freizeit am liebsten auf klassischen Pfaden wandelt, folgt die Familie auf dem Weg nach Neapel den Spuren von Goethes "Italienischer Reise". In München machen sie unfreiwillig die ersten Erfahrungen mit der freien Marktwirtschaft. Dies aber ist erst der Beginn einer abenteuerlichen Urlaubsreise, bei der die Mitglieder der Familie Struutz und ihr Trabi jede Menge Federn lassen - und viel fürs Leben lernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Stumph (Udo Struutz) Marie Gruber (Rita Struutz) Claudia Schmutzler (Jacqueline Struutz) Ottfried Fischer (Bernd Amberger) Billie Zöckler (Gerda Amberger) Dieter Hildebrandt (Herr Gamshuber) Barbara Valentin (Frau Gamshuber) Originaltitel: Go, Trabi, Go Regie: Peter Timm Drehbuch: Reinhard Klooss, Peter Timm Kamera: Axel Block Musik: Ekki Stein