Vamps im Schaufenster. Performances bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik (2) Wispernd und lustvoll stöhnend gibt eine junge Frau ihre Seele preis. Nicht etwa bei einem Liebesakt, sondern an einem Keyboard vor Publikum. In einem kleinen Pavillon, dessen gläserne Wände das Innere nach außen kehren und den Blicken neugieriger Passanten preisgeben. Natürlich ist das alles nur Fake, was Brigitta Muntendorf theatralisch inszeniert, aber die Botschaft ist klar: Das scheinbar Private wird im Zeitalter der Medientechnologie an die Öffentlichkeit gezerrt. Mit Performances im öffentlichen Raum, die auch von Adriana Hölszky, Uli Aumüller und Jesper Nordin stammten, erreichten die Wittener Tage für neue Kammermusik 2016 auch ein Publikum, das sonst den Konzertsälen fernbleibt. Ausschnitte aus diesen genreübergreifenden Projekten des Festivals sind in der zweiten der beiden Sendungen über das traditionsreiche Festival zu hören.