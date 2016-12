Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Alte Musik im Konzert Merken <bk>Niccolò Jommelli: "La Critica", Dramma comico in einem Akt (Concerto Stella Matutina, Leitung: Thomas Platzgummer; Jan Petryka, Capucine Keller, Sonia Tedla, Matteo Pigato, Magali Arnault Stanczak u.a.) In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Trebuch