RTL 9 03:30 bis 03:55 Sonstiges 112 Unité d'urgence Dernière chance D 2008 Merken Anna accompagne Dimitri à son programme d'entraînement pour devenir pompier. Ils doivent aller chercher un mannequin dans une maison reconstituée pour l'occasion, a travers une épaisse fumée. Mais un explosion se produit et les choses se compliquent. Florian supplie Steffi de lui pardonner et de redonner une chance à leur couple. Nicole commence à se résigner et à comprendre que Kadir ne la considère que comme une collègue et ne s'intéressera jamais à elle autrement. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Clemens Löhr , Denis Delic Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic