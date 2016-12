RTL 9 02:05 bis 02:35 Sonstiges 112 Unité d'urgence Conduite dangereuse D 2008 Merken En sortant de boîte, Kevin et ses amis ont un accident de voiture. Kevin réussi à sortir de la voiture et à appeler les urgences mais Pia et Ricki ont perdu connaissance. Toujours aussi maladroit, Florian va trouver Steffi pour lui dire qu'il comprendrait qu'elle lui ait menti à propos d'une éventuelle grossesse. Elle le prend très mal. Heiko ne sait toujours pas comment faire pour expliquer à Jenny qu'il ne s'est rien passé entre Angie et lui. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Apitzsch (Angie Klein) Philip Barth (Ricki Brandner) Katrin Heß (Pia Benning) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic