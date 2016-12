SWR 2 23:03 bis 00:00 Jazz NOWJazz Worte sind nicht genug. Die norwegische Sängerin Sidsel Endresen Merken Seitdem die aus Trondheim stammende Sängerin Sidsel Endresen 1980 erstmals auf der norwegischen Jazz-Szene aufgetaucht ist, hat sie einen beachtlichen stilistischen Wandel vollzogen: Begonnen hat sie als Sängerin der Jon Eberson Group. Die Band des Gitarristen verbindet Jazzrock, mit Rhythm & Blues und Soul. 1989 startete sie ihre Solokarriere, zunächst mit zwei Alben für ECM. Endresen arbeitete nun mit Musikern wie Django Bates, Nils Petter Molvær oder Bugge Wesseltoft zusammen, mit dem sie ab Mitte der 1990er Jahre mehrere Duoalben veröffentlichte. In dieser Phase öffnete sie sich zunehmend der Improvisation und begann mit lautmalerischen Elementen zu experimentieren, all das aber immer noch im Spannungsfeld von Jazz, ethnischer Musik und der Singer-Songwriter-Tradition. Doch auch von solcherlei Konventionen hat sich Sidsel Endresen zunehmend verabschiedet, sei es mit dem frei improvisierenden Gesangstrio ESE, in der Zusammenarbeit mit dem elektro-akustischen Duo Humcrush oder zuletzt besonders eindrucksvoll gemeinsam mit dem Gitarristen Stian Westerhus. In Google-Kalender eintragen