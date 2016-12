Bayern 2 20:05 bis 21:00 Sonstiges radioMitschnitt Neneh Cherry Merken Neneh Cherry war in den 80er und 90er Jahren nicht nur kommerziell sehr erfolgreich. Sie fiel auch als eine der wenigen engagierten Frauen im Hip Hop auf, sie äußerte sich zu politischen und sozialen Themen und pflegte neben ihrer Karriere auch noch ein Familienleben mit ihren drei Kindern. Eine Vorzeigefrau par excellence! Im radioMitschnitt senden wir die Aufnahme des Konzertes, das Neneh Cherry am 26. April 2014 im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks gab. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ralf Summer