Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Jäger und Gejagte Die Katze. Jäger auf sanften Pfoten / Die Maus. Verspielter Nager und verfolgter Schädling / Das Kalenderblatt 29.12.1959: Viel Platz für Kleinigkeiten. Von Florian Hildebrand Merken Die Katze - Jäger auf sanften Pfoten. Autor und Regie: Florian Hildebrand. Zwischen Katzen- und Hundeliebhabern liegen oft Welten. Florian Hildebrand, der Autor dieser Sendung, zählt sich eindeutig zu den Katzenliebhabern und berichtet über ein Tier, das in der Tierwelt einmalig ist. Denn es gibt nur wenig Vergleichbares an Bewegungseleganz, Selbstständigkeit, Spielfreude, unaufdringlich eindringlicher Kommunikation, aber auch an Grausamkeit des Beutejägers, Rücksichtslosigkeit und Rachsucht wie bei einer Katze. Sanfte Pfote und scharfe Kralle, schnurrende Anschmiegsamkeit und arrogante Missachtung, der Reiz der Feliden liegt in ihren atemberaubenden charakterlichen Gegensätzen. Kein Wunder, dass sich Menschen diese mit erfolgreichsten und schönsten, auf jeden Fall faszinierendsten Säugetiere zum Haustier bestellt haben. Ein Haustier, das es geschafft hat, Schmuser zu werden und Räuber zu bleiben. In Google-Kalender eintragen Moderation: Iska Schreglmann