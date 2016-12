BBC Entertainment 23:00 bis 23:50 Sonstiges Dara Ó Briain: Craic Dealer GB 2012 Merken Recorded in front of a packed Edinburgh Playhouse, Dara O'Briain is in blistering form as he regales the audience with his unique brand of stand-up. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dara O'Briain (Himself) Originaltitel: Dara Ó Briain: Craic Dealer Regie: Tom Poole Drehbuch: Dara O'Briain