kabel eins 19:30 bis 20:15 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Gras im Park mal anders! D 2016 16:9 HDTV Wer in Leipzig noch etwas sucht, um die Party am Abend etwas "aufzupeppen" oder nur etwas zum Rauchen für einen entspannten Abend benötigt, wird im Schwanenteich-Park fündig. Die Bundespolizisten Zdenko Bohn und Marco Lippmann gehen gegen die Geschäfte vor - neuerdings sogar mit einem Drogenspürhund. Und: Peter Fengler treibt im Namen des Gesetzes ausstehende Schulden ein - er ist Gerichtsvollzieher ... Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter