ATV 03:05 bis 03:45 Actionserie Revolution Abgründe USA 2013 Stereo Monore gelingt es, Charlie vor einem gewaltsamen Angriff zu bewahren, doch der jungen Frau fällt es weiterhin schwer dem ehemaligen Milizführer zu vertrauen. Rachel hat Probleme damit, sich in Anwesenheit der Patrioten sicher zu fühlen. Neville versucht indessen um jeden Preis in der Gunst der Patrioten aufzusteigen und tötet sogar seinen Vorgesetzten, um dessen Position einzunehmen. Aaron wird von Wahnvorstellungen heimgesucht, in denen er gegenwärtige Begebenheiten aus der Ferne visualisieren kann. Charlie und Monroe machen sich gemeinsam auf den Weg nach Willoughby zu Rachel und Miles?. Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Zak Orth (Aaron Pittman) Giancarlo Esposito (Tom Neville) JD Pardo (Jason Neville) Originaltitel: Revolution Regie: Charles Beeson Drehbuch: Anne Cofell Saunders, Paul Grellong Kamera: William Wages Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16