ATV 01:30 bis 02:25 Krimiserie Major Crimes Falsche Spuren USA 2012 Stereo Merken Tao muss vor Gericht sein Vorgehen in einem Mordfall von 2004 rechtfertigen. Er untersuchte damals den Mord an Elaine Reichman. Die Beweise und v.a. die Aussage der damals 10-jährigen Tochter Lydia führten zu einer Verurteilung des Ehemannes Will. Dieser hatte seine Unschuld beteuert und von einem fremden Angreifer gesprochen, doch die Polizei fand keine Beweise dafür. Nun hat aber Reichmans Anwalt auf Blutspuren am Tatort hingewiesen, die nicht von seinem Mandanten stammen. Reichman wird daraufhin freigelassen. Da Tao noch immer von dessen Schuld überzeugt ist, rollt das Major Crimes-Team den Fall neu auf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Jon Tenney Drehbuch: Jim Leonard Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12