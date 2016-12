ATV 23:50 bis 00:45 Krimiserie Rizzoli & Isles Enthüllungen USA 2013 Stereo Merken Jane und Maura untersuchen den Mord an der Journalistik-Studentin Brenda Thomas, deren Leiche am Strand entdeckt worden ist. Brenda ist zwar ertrunken, aber nicht in Salz-, sondern in Regenwasser. Mauras Analyse des Wassers führt die Ermittler zu einer alten Fischfabrik am Hafen. Da Brenda offenbar einem Großdealer auf der Spur war, gerät dieser ins Visier der Detectives. Doch die Ermittlung wird dadurch erschwert, dass Jane mit einem neuen Kollegen zusammenarbeiten muss, mit dem sie eine schwierige gemeinsame Vergangenheit verbindet. Außerdem erfährt Maura, dass ihre Mutter Hope offenbar in Gefahr ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Tina Huang (Susie Chang) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce Mc Gill (Detective Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Brian Goodman (Lieutenant Sean Cavanaugh) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Russ Grant, Janet Tamaro Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12