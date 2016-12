ATV 22:55 bis 23:50 Krimiserie White Collar Ganovenehre USA 2012 2016-12-29 02:25 Stereo Merken Nach Ellen Parkers Tod hat Neal kaum noch Hoffnung, je mehr über seinen Vater zu erfahren. Kurz bevor sie starb wies sie ihn noch auf einen gewissen Sam hin, aber Neal weiß weder, wer Sam ist, noch wie er ihn finden kann. Dazu kommt, dass die Morduntersuchung den US-Marshalls übertragen wurde und Peter und Neal so keine Chance haben, an die Ermittlungsakten zu gelangen. Stattdessen sollen die beiden die raffinierte Kunstdiebin Abigail Kincaid ausfindig machen, die angeblich gerade ihren nächsten Coup plant. Als Neal ihr auf die Spur kommt, schlägt sie ihm einen überraschenden Deal vor: Wenn er ihr bei dem Raub helfen würde, würde sie ihm die Akten der Marshalls zum Mord an Ellen besorgen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Rebecca Mader (Abigail Kincaid) Originaltitel: White Collar Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Joe Henderson Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12