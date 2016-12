ATV 21:05 bis 22:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Mord in der Kirche USA 2013 2016-12-29 00:45 Stereo Merken Janes kleiner Neffe T.J. soll getauft werden, doch das zu diesem Anlass geplante Familienfest verläuft ganz und gar nicht nach Plan. Zuerst eröffnet T.J.s Mutter Lydia den Rizzolis, dass sie jetzt einen Verlobten hat und mit ihm und T.J. nach Texas ziehen will. Noch bevor Janes Familie diesen Schock verdauen konnte, entdeckt Maura in der Kirche, in der die Taufe stattfinden soll, eine Frauenleiche. Ein Tattoo am Arm der Toten bringt die Ermittler auf die Spur der berüchtigten Gang "The Four Corners". Maura findet bei der Autopsie zudem heraus, dass die Ermordete schwanger war. Auch der Vater des Kindes scheint mit der Gang in Kontakt zu stehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jareb Dauplaise (Stuart Stawbridge) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Norman Buckley Drehbuch: Janet Tamaro, Tess Gerritsen, Michael McGrale Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16