ATV 2 02:05 bis 03:30 Melodram Der Zauber von Malèna USA, I 2000 Nach Luciano Vincenzoni Sizilien, 1940. Der 2. Weltkrieg spielt im Leben des erst 13jährigen Renato kaum eine Rolle, denn ihn beschäftigen nur zwei Dinge: Sein neues Fahrrad und Malèna. Die anmutige Schöne verdreht den Männern in der Gegend reihenweise den Kopf und weckt auch in Renato bislang ungeahnte Gefühle. Im Laufe der nächsten Jahre, in denen er zu einem jungen Mann heranreift, gerät Malèna zusehends ins Visier der anderen Frauen, die immer neue Gerüchte über sie in die Welt setzen. Als Malènas Mann nach dem Krieg nicht mehr heimkehrt und schließlich für tot erklärt wird, brechen schwere Zeiten für sie an. Sie kämpft mit Einsamkeit, Armut und den ständigen Erniedrigungen in der kleinen Ortschaft. Nun endlich sieht Renato seine Chance gekommen, Malèna als ganzer Mann zur Seite zu stehen?. Schauspieler: Monica Bellucci (Malèna Scordia) Giuseppe Sulfaro (Renato Amoroso) Luciano Federico (Renatos Vater) Matilde Piana (Renatos Mutter) Pietro Notarianni (Professor Bonsignore) Gaetano Aronica (Nino Scordia) Gabriella Di Luzio (Mantenuta del Barone) Originaltitel: Malèna Regie: Giuseppe Tornatore Drehbuch: Giuseppe Tornatore Kamera: Lajos Koltai Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12