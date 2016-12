ATV 2 19:20 bis 20:15 Serien Las Vegas Big Ed baut ab USA 2005 2016-12-30 14:05 Stereo Merken Ed wird von seinem Arzt nach einer Herzuntersuchung geraten, etwas kürzer zu treten und sich nicht zu sehr aufzuregen. Als sich jedoch herausstellt, dass ein Kreditkartenbetrüger Eds Daten missbraucht und sein Konto leergeräumt hat, macht er sich mit Danny auf die Suche nach dem Dieb und muss dabei sein aufbrausendes Selbst herauskehren. Sam bekommt Besuch von ihrem Halbbruder, was Mary und Delinda dazu nutzen wollen, pikante Details über ihre Freundin zu erfahren. Indessen borgt sich Mike Eds Maserati aus, um einer Frau zu imponieren nur um von dieser hinters Licht geführt zu werden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Sam Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Twania McKiernan Drehbuch: Matthew Miller Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser