ATV 2 18:25 bis 19:20 Serien Las Vegas Alte Sünden USA 2005 2016-12-29 03:30 Stereo Merken Danny und Monica können die Pensionistin Dottie Arkin dazu überreden, ihr Haus zu verkaufen, das seit den 1930er-Jahren dort stand, wo jetzt der Golfplatz des Montecito erweitert werden soll. Beim Abriss des Gebäudes taucht ein Skelett auf, hinter dem Danny den damals verschwundenen berüchtigten Mafiagangster Seymour Magoon vermutet. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie die Leiche des Mannes in den Garten der inzwischen betagten Frau gelangt ist? Währenddessen kümmert sich Mike um defekte Duschanlagen im Hotel des Casinos, was zu einer pikanten Situation mit seiner Chefin Monica führt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) James Lesure (Mike Cannon) Vanessa Marcil (Sam Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) Cheryl Ladd (Jillian Deline) Originaltitel: Las Vegas Regie: Jefery Levy Drehbuch: Kim Newton Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12