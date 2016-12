hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Tobias Döring, "Shakespeare-Kenner" Merken Wer war Shakespeare? Und wenn ja, wie viele? Wie konnte der Sohn eines Handschuhmachers aus Stratford Stücke schreiben, die über die Jahrhunderte hinweg aktuell geblieben sind? Aus Anlass des 400. Todestags des englischen Dramatikers und Lyrikers spricht im hr2-Doppelkopf Alf Mentzer mit Tobias Döring, Inhaber des Lehrstuhls für englischen Literaturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Moderation: Alf Mentzer