hr2 21:30 bis 22:30 Sonstiges Neue Musik Engel der Geschichte - Walter Benjamins Klee-Interpretationen in der Neuen Musik Merken Ein berühmtes Motiv aus Walter Benjamins Thesenpapier "Über den Begriff der Geschichte" ist der "Engel der Geschichte", eine Interpretation des Bildes "Angelus Novus" von Paul Klee. Benjamins düstere Geschichtsbetrachtung im Jahr 1940, als er ohne Hoffnung auf ein Entrinnen vor dem Naziterror in Port Bou Selbstmord begeht, ist später auch Gegenstand großer Werke der Neuen Musik, komponiert von Vinko Globokar, Wolfgang Hufschmidt und Claus-Steffen Mahnkopf. In Google-Kalender eintragen