ORF 2 01:00 bis 02:30 Komödie Ein Sommer in Amalfi D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Ebenso großartig besetzte wie herrlich leichtfüßige Culture-Clash-Komödie. Zwei Welten prallen aufeinander, als Skandinavien-Fan Claudia (Ann-Kathrin Kramer) aus beruflichen Gründen gezwungen ist, das italienische Dolce Vita näher in Augenschein zu nehmen. Eine ungeahnte Entdeckung jagt die nächste und bald erkennt sich Claudia selbst nicht wieder!Claudia liebt Schweden über alles! Leider wird aus dem Urlaub im Norden nichts. Ihr kleiner Verlag steckt in Schwierigkeiten und sie muss nach Amalfi reisen, um ihren besten Autor Kai anzutreiben. Er ist mit einem Reiseführer arg in Verzug geraten. Als Kai sich dann auch noch am Bein verletzt, obliegt es Claudia, die Recherchen entlang der Amalfiküste durchzuführen. Obwohl sie die südländische Offenheit und Lebenslust anfangs eher befremden, verfällt Claudia zusehends Italiens überwältigendem Charme. Schauspieler: Ann-Kathrin Kramer (Claudia) Carlos Leal (Luca) Steffen Groth (Kai) Armando Dotto (Padre Leo Muti) Marie Nasemann (Caterina) Carlo Degen (Paolo) Beniamino Brogi (Marcello) Originaltitel: Ein Sommer in Amalfi Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Kerstin Cantz, Jan Hinter Kamera: Vladimir Subotic Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 6