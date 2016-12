ProSieben 00:05 bis 01:45 Horrorfilm Long Weekend USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Ehepaar Peter und Carla will ein idyllisches Wochenende an einem abgelegenen, einsamen Strand verbringen, um seine Eheprobleme in den Griff zu bekommen. Dort angekommen, nehmen die Streithähne auf absolut nichts Rücksicht. Ohne Respekt für die Umwelt werfen sie ihren Müll achtlos weg, fällen Bäume und schießen aus Spaß auf wilde Tiere. Doch das Camping-Glück wird bald getrübt, und ein schier aussichtsloser Kampf ums nackte Überleben beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (Peter) Claudia Karvan (Carla) John Brumpton (Old Timer) Roger Ward (Truckie) Lara Robinson (Girl in Car) Gordon Waddell (Campervan man) Jude Beaumont (Campervan woman) Originaltitel: Long Weekend Regie: Jamie Blanks Drehbuch: Everett de Roche Kamera: Karl von Moller Musik: Jamie Blanks Altersempfehlung: ab 16