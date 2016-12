BonGusto 12:30 bis 13:00 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Ole Plogstedt D Merken In dieser Folge mit Ole Plogstedt: Küchenchef Jörg Götte bekommt wieder Besuch eines echten Kochprofis: Ole Plogstedt betreibt den Cateringservice "Rote Gourmet Fraktion" und versorgt Musiker und Filmsets in der kompletten Bundesrepublik mit den besten Leckereien. Außerdem ist der gelernte Koch regelmäßig im Fernsehen zu sehen, sei es beim Fast Food Duell, bei der Küchenschlacht oder als festes Mitglied der Kochprofis. Heute steht das exklusive Catering einer Münchener Ska-Band auf dem Programm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel