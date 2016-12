Deutschlandfunk 10:10 bis 11:30 Sonstiges Marktplatz Optimal anonym. Wie schütze ich Daten und Identität im Netz Live Merken Wer im Netz ist, weiß es: Big Brother is watching you. Doch sind es in der Regel nicht die Geheimdienste, die sich für die Surftouren ganz normaler Internetnutzer interessieren, sondern die Werbeindustrie. Und Computerkriminelle, die nach Schwachstellen und digitalen Verwundbarkeiten suchen. Deshalb raten viele Experten, sich im Netz unsichtbar zu machen, eine digitale Tarnkappe aufzuziehen und anonym durchs Netz zu browsen. Zahlreiche IT-Sicherheitsanbieter werben neuerdings für anonyme Webdienste oder Zusatzgeräte, sogenannte VPN-Browser und -Boxen. Diese sollen dabei helfen, unerkannt im Netz aktiv zu sein. Gleichzeitig versprechen viele dieser Dienste auch, den geografischen Standort zu verschleiern, um länderbezogene Nutzungsbeschränkungen bei den großen Videoportalen zu umgehen. Wie gut und wirksam sind solche Angebote und wie teuer? Wird man durch VPN-Surfing wirklich "unsichtbar" oder erleichtern es solche Dienste sogar, Personen zu identifizieren? Welche Alternativen gibt es? Und: Ist es überhaupt ratsam, die eigene Identität zu verschleiern? Manfred Kloiber und ExpertInnen beantworten Ihre und unsere Fragen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Manfred Kloiber