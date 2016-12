Bayern 4 17:05 bis 19:00 Sonstiges Klassik-Stars In memoriam Pierre Boulez (1925 - 2016) (1) Merken <bk>Hector Berlioz: "Benvenuto Cellini", Ouvertüre (New York Philharmonic Orchestra)<ek><bk>Richard Wagner: "Wesendonck-Lieder" (Yvonne Minton, Mezzosopran; London Symphony Orchestra)<ek><bk>Béla Bartók: Divertimento (Chicago Symphony Orchestra)<ek><bk>Arnold Schönberg: "Verklärte Nacht" op. 4 (Mitglieder des Ensemble InterContemporain)<ek><bk>Maurice Ravel: Klavierkonzert G-Dur (Krystian Zimerman, Klavier; The Cleveland Orchestra) In Google-Kalender eintragen