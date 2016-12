puls 4 01:00 bis 02:55 SciFi-Film Planet der Affen: Prevolution USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hilflos muss der Wissenschaftler Will Rodman mit ansehen, wie sein einstmals brillanter Vater an Demenz dahinsiecht. Er beginnt mit Schimpansen zu experimentieren, um ein Gegenmittel zu finden. Nach einem Vorfall im Labor bringt Will das Schimpansenbaby Caesar nach Hause und zieht den hyperintelligenten Primaten wie ein Familienmitglied groß. Als Caesar einen Nachbarn anfällt, wird er in ein Affenheim gesteckt, das sich als Gefängnis entpuppt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Franco (Will Rodman) Andy Serkis (Caesar) Freida Pinto (Caroline Aranha) John Lithgow (Charles Rodman) Brian Cox (John Landon) Tom Felton (Dodge Landon) Tyler Labine (Robert Franklin) Originaltitel: Rise of the Planet of the Apes Regie: Rupert Wyatt Drehbuch: Rick Jaffa, Amanda Silver Kamera: Andrew Lesnie Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 12