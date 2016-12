ORF 2 04:35 bis 05:35 Magazin heute leben Backstage bei "Wir sind Kaiser"-Silvesteraudienz / Blumenschmuck beim Neujahrskonzert A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nikolaus Habjan zu Gast im Studio: Er kann in der Schauspielszene mit gutem Gewissen als "Man of the Year" bezeichnet werden: Puppenspieler Nikolaus Habjan. Ob umjubelte Premieren, die Festwocheneröffnung oder zahlreiche Auszeichnungen - 2016 war ein erfolgreiches Jahr für den Künstler - in "heute leben" verrät er die nächsten Vorhaben. Backstage bei "Wir sind Kaiser"-Silvesteraudienz: "heute leben" war backstage bei der Aufzeichnung der "Wir sind Kaiser"-Audienz zum Jahreswechsel - zu sehen am 31. Dezember ab 20.15 Uhr in ORF eins - dabei. Blumenschmuck beim Neujahrskonzert: Auch heuer wird sich das Neujahrskonzert nicht nur durch akustische, sondern auch optische Höhepunkte auszeichnen - dazu gehört u. a. der opulente Blumenschluck. "heute leben" durfte den Floristen bei der Arbeit zusehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Nikolaus Habjan (Puppenspieler) Originaltitel: heute leben

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 494 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 224 Min. Ace Attorney

Drama

Tele 5 03:10 bis 05:15

Seit 124 Min. Universum

Dokumentation

3sat 04:30 bis 05:17

Seit 44 Min.