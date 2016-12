ORF 2 23:30 bis 01:00 Krimi Polt muss weinen A 2000 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem gleichnamigen Roman von Alfred Komarek Simon Polt ist Gendarm. Die kleine Welt in seinem Dorf im Weinviertel ist in Ordnung, bis plötzlich ein Todesfall die Zeit der Weinlese überschattet. War es ein Unfalltod durch Gärgas oder Mord? Polt hat Zweifel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erwin Steinhauer (Simon Polt) Hans Michael Rehberg (Friedrich Kurzbacher) Hans Clarin (Karl Brunner) Fritz Egger (Ernst Höllenbauer) Peter Faerber (Josef Schachinger) Michou Friesz (Grete Hahn) Heidy Forster (Frau Hahn) Originaltitel: Polt muss weinen Regie: Julian Roman Pölsler Drehbuch: Julian Roman Pölsler, Susanne Freund Kamera: Fabian Eder Musik: Hans-Jürgen Buchner