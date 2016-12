ORF 2 22:30 bis 23:30 Talkshow Stöckl. A 2016 2016-12-29 02:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken In der letzten Sendung dieses Jahres begrüßt Barbara Stöckl heute diese interessanten Gäste: * Alfred Komarek erlangte mit seinen Weinviertel-Krimis rund um Gendarmerie-Inspektor Simon Polt Berühmtheit. Welche menschlichen Abgründe tun sich zwischen vermeintlich beschaulichen Kellergassen und lieblichen Weinbergen auf? * Lilian Klebow wurde als schlagfertige Penny Lanz in der Krimi-Serie Soko Donau bekannt und löst die kniffligsten Fälle. Welche Charaktereigenschaften besitzt die Revierinspektorin Penny Lanz und welche davon teilt die bald zweifache Mama auch mit ihrem realen Ich? * Rosalia Zelenkas wichtigste Eigenschaften für ihren Beruf sind Einfühlsamkeit und Nervenstärke. Als Tatortreinigerin arbeitete sie an der Schnittstelle zwischen Leben und Tod, reinigt Verbrechens-Schauplätze sowie Leichenfundorte und wird nicht selten zum seelischen Beistand der Hinterbliebenen. * Eva Rossmann arbeitete als Verfassungsjuristin im Bundeskanzleramt und war später als politische Journalistin tätig. Heute lebt sie als Autorin im Weinviertel, veröffentlichte zahlreiche Sachbücher und wechselte schließlich erfolgreich ins Krimi-Genre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Stöckl Gäste: Gäste: Alfred Komarek (Schriftsteller), Lilian Klebow (Schauspielerin), Rosalia Zelenka (Tatortreinigerin), Eva Rossmann (Autorin) Originaltitel: Stöckl.