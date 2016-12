Mit der überraschenden Widerkehr des Putzmädels Marie nach Jahren der Gefangenschaft gerät die schillernde Welt von Constanze und Hans Georg von Traunstein vollends aus den Fugen. Was hat Maries Schicksal mit der Familie von Traunstein zu tun? Constanzes Fehltritt mit Maximilan Aderhold bringt Marthas Aderholds Ehe an den Rand des Scheiterns. Anna Sacher wird zur legendären Patronin des Sacher. Doch nach der Ermordung der Kaiserin Sisi stehen die Zeichen der Zeit auf Veränderung. .103 In Google-Kalender eintragen