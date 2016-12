ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Blick in die Zukunft: Was wird das Jahr 2017 bringen? / Mit viel Vitaminen ins neue Jahr: Salat im Glas, der gesunde Ernährungstrend / Krimiautor Bernhard Aichner gibt eine Leseprobe seines neuen Krimis A 2016 Stereo Live 16:9 Merken "Guten Morgen Österreich" blickt in die Zukunft: Was wird das Jahr 2017 bringen? Darüber sprechen eine Astrologin und der Zukunftsforscher Andreas Reiter. Außerdem zu Gast im Studio ist die Psychoanalytikerin der Hollywoodstars, Erika Padan, die als Kind vor den Nazis in die USA flüchtete und dort zur gefragten Psychoanalytikerin wurde. Mit viel Vitaminen ins neue Jahr: Salat im Glas, der gesunde Ernährungstrend. Außerdem gibt Krimiautor Bernhard Aichner eine Leseprobe seines neuen Krimis, und der Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker, Harald Krumpöck, ist Gast im Studio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Kraft, Patrick Budgen Gäste: Gäste: Andreas Reiter (Astrologin und der Zukunftsforscher), Erika Padan (Psychoanalytikerin der Hollywoodstars), Bernhard Aichner (Krimiautor), Harald Krumpöck (Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 300 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 60 Min.