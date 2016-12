ORF 3 01:25 bis 03:25 Komödie Wie bringt man seine Frau um? USA 1965 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jack Lemmon in einer bissigen Komödie über einen eisernen Junggesellen, der im Vollrausch ein Mädchen ehelicht, das er zuvor noch nie gesehen hat: Der erfolgreiche New Yorker Cartoonist Stanley Ford lebt sein Leben mit all dem Komfort, den man sich wünschen kann, inklusive seines getreuen Butlers - aber vor allem ohne Frau. Bei einer Hochzeitsfeier trinkt er ein paar Drinks zu viel. Am nächsten Morgen muss Stanley feststellen, dass er das Mädchen, das aus der Torte sprang, geheiratet hat - und dass sie kein Wort Englisch spricht und ihm fortan nicht mehr von der Seite weicht. Als sie auf seine Scheidungsforderungen nicht reagiert, plant er - zumindest in seinen Comics - das vorzeitige Ableben der neuen Mrs. Ford, was für ihn nicht ohne Konsequenzen bleibt. Mit: Jack Lemmon, Virna Lisi, Terry-Thomas, Eddie Mayehoff, Claire Trevor, Sidney Blackmer. USA, Komödie, 1965 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Lemmon (Stanley Ford) Virna Lisi (Mrs. Ford) Terry-Thomas (Charles) Eddie Mayehoff (Harold Lampson) Claire Trevor (Edna) Max Showalter (Tobey Rawlins) Sidney Blackmer (Richter Blackstone) Originaltitel: How to Murder Your Wife Regie: Richard Quine Drehbuch: George Axelrod Kamera: Harry Stradling Musik: Neal Hefti