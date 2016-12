ORF 3 23:05 bis 01:25 Drama Die Öscars Das Narrenschiff USA 1965 Untertitel SW Merken 1933, am Vorabend des "Dritten Reichs": Ein Passagierschiff ist auf dem Weg von Vera Cruz nach Bremerhaven. An Bord befinden sich die unterschiedlichsten Charaktere: Schiffsarzt Dr. Schumann (Oskar Werner) etwa, der in eine Reisende (Simone Signoret) verliebt ist. - Starbesetzte Verfilmung von Katherine Anne Porters Bestseller. Zwei Oscars! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vivien Leigh (Mary Treadwell) Lee Marvin (Tenny) Simone Signoret (La Condesa) José Ferrer (Rieber) Oskar Werner (Dr. Schumann) Heinz Rühmann (Löwenthal) Elizabeth Ashley (Jenny) Originaltitel: Ship of Fools Regie: Stanley Kramer Drehbuch: Abby Mann Kamera: Ernest Laszlo Musik: Ernest Gold Altersempfehlung: ab 16