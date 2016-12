ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Öscars. Der Exodus A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die zweite Folge der 3-teiligen ORFIIII-Dokumentation widmet sich jener Gruppe von Filmemachern, Schauspielern, Musiker und Schriftsteller, die in den politisch brisanten 1930er und 1940er Jahren nach Los Angeles emigrierten. Neben Billy Wilder waren dies Größen wie Otto Preminger, Fred Zinnemann, Luise Rainer, Elisabeth Bergner, Walter Reisch, Franz Werfel, Peter Lorre, Robert Stolz oder Arnold Schönberg. Viele von ihnen mussten - ob sie wollten oder nicht - beim Film arbeiten, um zu überleben. Einige konnten nie wieder an gehabte Erfolge anschließen, andere setzten Hollywood ihren Stempel auf. Sie alle (er)lebten Filmgeschichte zwischen Ruhm und Verzweiflung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Öscars