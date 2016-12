ORF 3 15:30 bis 17:35 Komödie Die Öscars Das Appartement USA 1960 Stereo Untertitel 16:9 SW Merken Billy Wilders bittersüße Komödie über das erniedrigende Leben eines durchschnittlichen New Yorker Büroangestellen: Baxter lebt einsam als Büroangestellter in New York. Für gewisse Stunden verleiht er seine Wohnung regelmäßig an seine Vorgesetzten in der Hoffnung, zur Belohnung befördert zu werden. Obwohl ihm die Situation eigentlich unangenehm ist, besinnt er sich erst, als er entdeckt, dass die reizende Liftführerin Fran Kubelik von seinem Vorgesetzten in seine Wohnung abgeschleppt wird - wo er doch selbst in Miss Kubelik verliebt ist. Billy Wilders bittersüße Komödie über das erniedrigende Leben eines Durchschnittsmenschen wurde mit drei Oscars ausgezeichnet. Der Regisseur brachte den Grundkonflikt aller Angestellten auf den Punkt: Mund halten und Geld verdienen oder Widerstand leisten und die Existenz gefährden. Wilders tragischer Held C.C. Baxter überspielt den Ernst seiner Lage abwechselnd mit Humor und Zynismus, bis ihn die Verzweiflung schließlich zur Tat schreiten lässt. Mit: Shirley MacLaine, Jack Lemmon, Ray Walston, Fred MacMurray, Jack Kruschen, David Lewis, Joan Shawlee, Edie Adams, Hope Holiday, Naomi Stevens. USA, Tragi-Komödie, 1960 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Lemmon (C.C. Baxter) Shirley MacLaine (Fran Kubelik) Fred MacMurray (J. D. Sheldrake) Ray Walston (Mr. Dobisch) Jack Kruschen (Dr. Dreyfuss) David Lewis (Mr. Kirkeby) Hope Holiday (Mrs. Margie MacDougall) Originaltitel: The Apartment Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, I.A.L. Diamond Kamera: Joseph LaShelle Musik: Adolph Deutsch Altersempfehlung: ab 16