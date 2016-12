ORF 3 09:00 bis 10:35 Musik Erlebnis Bühne Spezial Matinee der Wiener Symphoniker mit Ingo Metzmacher Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 4 in Es-Dur, WAB 104 A 2016 Stereo 16:9 Merken Mit einer österreichischen Erstaufführung, glänzt die Matinée der Wiener Symphoniker. Das Wiener Konzerthaus und die Wiener Symphoniker gaben einen Kompositionsauftrag an Michael Jarrell. Sein Werk, "Émergences-Résurgences" Concerto pour alto et orchestre, steht neben Anton Bruckners beliebter Sinfonie Nr. 4 in Es-Dur WAB 104 "Die Romantische" in der 2. Fassung 1878/80 auf dem Programm. Musikalische Leitung: Ingo Metzmacher Viola: Tabea Zimmermann Wieder Symphoniker Wiener Konzerthaus 2016 In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Matinee der Wiener Symphoniker

