ORF 1 20:15 bis 21:45 Krimi Höhenstraße A 2016 2016-12-29 02:35 Untertitel 16:9 Dolby Digital Die Wiener Höhenstraße. Die messerscharfe Trennlinie zwischen Stadt und Land. Eine herrliche Aussicht auf das schöne Wien. Aber auch nächtliche Raserei, Drogen, Sex am Parkplatz, Trunkenheit am Steuer. Das sind die Delikte, denen Roli und Ferdinand in ihrem Streifenwagen auf der Spur sind. Hart. Unerbittlich. Und falsch wie ihre Dienstausweise. Drehbuch und ca.90 Schauspieler: Nicholas Ofczarek (Roli) Raimund Wallisch (Ferdinand) Doris Schretzmayer (Gerlinde) Klaus Rott (Erwin Schmatz) Inge Maux (Helga Schmatz) Franziska Hackl (Sigrid) David Oberkogler (Robert Schmatz) Originaltitel: Höhenstraße Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko Kamera: Jutta Pohlmann Musik: Kyrre Kvam