Schweiz 2 23:05 bis 00:40 Thriller Ich. Darf. Nicht. Schlafen. USA, GB, F, S 2014 2016-12-29 03:35 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Christine (Nicole Kidman) wacht jeden Tag ohne Erinnerung in den Armen eines Unbekannten auf. Einzig die Post-its und Fotos im Badezimmer helfen ihr auf die Sprünge. Da ist ein Foto von Ben (Colin Firth), mit dem sie das Bett teilt. Ein gemeinsames Bild zeigt ihre Hochzeit, offenbar ist Ben Christines Ehemann. Ben erklärt ihr, dass sie seit 14 Jahren verheiratet seien. Sie habe seit einem Unfall mit einer Kopfverletzung Mühe, sich an ihr Leben zu erinnern, fährt Ben fort. Er hat für Christine eine Liste mit Tätigkeiten erstellt, damit sie die Orientierung nicht verliert, während er arbeitet. Heute sei ihr Hochzeitstag, sie soll also ihr Gepäck packen. Als Ben das Haus verlässt, erhält Christine ein Anruf von Doktor Nasch (Mark Strong). Er untersuche ihre Amnesie, aber Ben wisse davon wahrscheinlich nichts. Der Arzt gibt ihr Anweisungen, die sie zu einer Kamera führen. Darauf findet sie ein Video von sich selbst - verängstigt und nervös; offensichtlich wegen Ben. Je mehr Christine trotz ihrer Amnesie recherchiert und ihre Erkenntnisse mit der Kamera festhält, desto grössere Widersprüche klaffen zwischen Bens und Doktor Naschs Aussagen auf. Einer von beiden manipuliert sie und führt nichts Gutes im Schilde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Kidman (Christine Lucas) Colin Firth (Ben Lucas) Mark Strong (Dr. Nash) Anne-Marie Duff (Claire) Dean-Charles Chapman (Adam) Jing Lusi (Kate) Adam Levy (wirklicher Ben Lucas) Originaltitel: Before I Go to Sleep Regie: Rowan Joffe Drehbuch: Rowan Joffe Kamera: Ben V. Davis Musik: Ed Shearmur Altersempfehlung: ab 12