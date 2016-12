Schweiz 1 18:15 bis 18:40 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Thurgau - Tag 3 - Restaurant Kreuzstrasse, Zuben CH 2016 2016-12-29 03:15 Stereo HDTV Merken Das Restaurant wurde um das Jahr 1850 gebaut. Marianne Mettler ist seit 2008 als Köchin und Gastgeberin in der dritten Generation im Restaurant Kreuzstrasse tätig. Sie ist in dem Haus aufgewachsen. Für sie war schon als Kind klar, dass sie Köchin werden wollte und den Betrieb übernehmen wird. Eine Besonderheit des Hauses ist das hochwertige Hochlandrind, welches direkt neben dem Restaurant von ihrem Bruder gezüchtet wird. Ihr Markenzeichen sind die Spezialwochen, welche sie immer wieder organisiert: Wild-, Röschti-, Cordon-Bleu-, oder Apfelwoche. Stammgast Hansjörg Stahel wohnt nur ein paar Minuten weit weg vom Restaurant Kreuzstrasse. Seitdem Marianne Gastgeberin ist, trifft man ihn bestimmt einmal in der Woche im Restaurant an. Ihm gefällt das authentische Restaurant und die Lockerheit der Gastgeberin. Er meint, es sei einfach noch ein richtiges Thurgauer Lokal, welches regionale Produkte anbietet und die Gastgeberin fantastisch kocht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz