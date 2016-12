Schweiz 1 16:00 bis 17:30 Drama Rosamunde Pilcher - Die Muschelsucher GB, D 2006 Nach dem Buch von Rosamunde Pilcher 20 40 60 80 100 Merken Penelope (Vanessa Redgrave) trifft sich mit ihrem Sohn Noel (Charles Edwards) zum Mittagessen. Wieder versucht er, sie zum Verkauf der Bilder ihres Vaters, des berühmten Malers Lawrence Sterne (Maximilian Schell), zu bewegen. Seine Geldgier erinnert Penelope schmerzhaft daran, dass sie diese Bilder schon vor ihrem Ehemann Ambrose (Toby Fisher) verstecken musste. Die Ehe mit dem Vater ihrer Kinder stand unter keinem guten Stern. Der fesche Offizier Ambrose entpuppte sich nach Kriegsende als jähzorniger Alkoholiker und erfolgloses Muttersöhnchen. Nach der Trennung musste Penelope ihre drei Kinder allein grossziehen. Jetzt erlebt sie in der Beziehung mit Noel und ihrer Erstgeborenen Nancy (Victoria Hamilton) eine ähnliche Enttäuschung. Zum Glück hat sie in der jungen Antonia (Stefanie Stumph) eine liebevolle Ersatztochter gefunden. Auch Danus (Lucas Gregorowicz), ihr neuer Gärtner, weckt in ihr mütterliche Gefühle. Als es zwischen Danus und Antonia funkt, fühlt Penelope sich durch das junge Paar an die glücklichsten Tage ihres Lebens erinnert. Es war 1945, und sie war mit ihrer kleinen Tochter bei ihrem Vater in Cornwall. Hier begegnete sie ihrer grossen Liebe Richard (Alastair Mackenzie). Rosamunde Pilchers berühmtester und wohl auch bester Roman "Die Muschelsucher" erzählt die Lebensgeschichte einer Frau, deren Schicksal eng mit dem Zweiten Weltkrieg verknüpft ist. Dank Vanessa Redgrave in der Hauptrolle wird die englisch-deutsche Koproduktion "The Shell Seekers" zu einem echten Höhepunkt in der Rosamunde-Pilcher-Collection. Die am 30. Januar 1937 geborene Schauspielerin, die insgesamt sechs Mal für den Oscar nominiert war - zuletzt 1993 für "Howards End" - gewann die begehrte Auszeichnung 1978 für "Julia". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Redgrave (Penelope) Maximilian Schell (Lawrence Sterne) Victoria Hamilton (Nancy) Sebastian Koch (Cosmo König) Stephanie Stumph (Antonia) Victoria Smurfit (Olivia) Prunella Scales (Dolly Keeling) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Die Muschelsucher Regie: Piers Haggard Drehbuch: Brian Finch Kamera: Tony Imi Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6