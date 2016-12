Schweiz 1 13:25 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 34 Erste Schritte D 2007 Stereo Merken Nina Meinhardt kann den Tod ihres Grossvaters, der in der Sachsenklinik starb, nicht verwinden. Sie vertreibt sich die Zeit in der Klinik, weil sie nicht nach Hause möchte. Doktor Globisch macht sich grosse Sorgen um sie. Tim Wehner wird nach einem Sturz eingeliefert. Er hat sich den Arm schwer verletzt. Doktor Stein würde gerne operieren, doch Tim hat Angst, dann seine Hand nicht mehr benutzen zu können. Er entscheidet sich dagegen. Tim und Nina begegnen sich in der Cafeteria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Cheryl Shepard (Dr. Elena Eichhorn) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Marian Dotzel Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia