Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Thurgau - Tag 2 - Hotel Restaurant Park, Arbon CH 2016 Stereo HDTV Merken Seit fünf Monaten ist Avzi Ismaili der neue Besitzer des Hotel Park. Es liegt in einem kleinen Park in Arbon in unmittelbarer Nähe vom Bodensee. Die grosse Terrasse ist der Lieblingsort von Avzi und seinen Gästen. Avzi strebt ein grosses Ziel an: Er möchte mit seinem Hotel die Nummer eins in Arbon werden. Das will er mit Hilfe der Lage seines Restaurants, dem Ambiente des Hauses, seinem angelernten Kochhandwerk und auch mit seinem Charme erreichen. Er verbindet französische, italienische und Schweizer Küche. Das Kochen der gut bürgerlichen Gerichte brachte er sich selber bei. Stammgast Diana Zaugg kennt Avzi schon seit der Schulzeit. Für Diana ist das Besondere am Restaurant die zuvorkommende, freundliche Bedienung sowie das ausgezeichnete Essen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz