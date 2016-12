Schweiz 1 09:00 bis 09:45 Bildungsprogramm Rocksteady: The Roots of Reggae CH 2007 Stereo Merken Eine musikalische Reise ins Goldene Zeitalter der jamaicanischen Musik. Zum ersten Mal nach 40 Jahren kommen die Musikerinnen und Musiker der Rocksteady-Ära in Kingston zusammen, um ihren grossartigen Sound auferstehen zu lassen. Sie erzählen, wie sie diese turbulente Zeit der 1960er-Jahre erlebten, in der sich die Karibikinsel politisch, sozial und ökonomisch stark veränderte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rocksteady: The Roots of Reggae Regie: Stascha Bader

