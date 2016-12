Servus TV 19:35 bis 20:10 Dokumentation Heimatleuchten Spezial A guade Speis A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Manchen nennen ihn den "Herrn der Schnecken". Andreas Gugumuck ist Bauern und hat Einiges vor. Nicht Rind, Schwein oder Huhn, sondern Schnecken sollen die Feinkosttempel des Landes erobern. Mittlerweile hat er mehr als 500.000 Schnecken auf seiner Schneckenfarm. Was exotisch klingt, ist dabei eigentlich nichts Neues. Schnecken wurden früher sogar am Kaiserlichen Hof geschätzt. Andreas Gugumuck ist Idealist und Kämpfer für die gute und bunte Küche Österreichs. Und da gibt es Einiges zu entdecken. Vom Blauschimmel aus Tirol über die Bladln aus dem Pongau bis zum Ursaibling aus dem Salzkammergut, Conny Bürgler präsentiert eine einzigartige Reise durch Österreichs Küchen. Denn Essen ist mehr als nur Genuss. Essen ist Identität. Und nicht zuletzt sagen viele: "Man ist, was man isst!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatleuchten Spezial